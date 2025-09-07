Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
НидерландыЗавершен
Северная Македония
5 - 0 5 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
3 - 1 3 1
Северная Ирландия2 тайм
Люксембург
0 - 1 0 1
Словакия2 тайм
Турция
0 - 6 0 6
Испания2 тайм
Польша
3 - 0 3 0
Финляндия2 тайм
Бельгия
6 - 0 6 0
КазахстанЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Валерий Карпин: возможно, это была лучшая игра сборной России с момента отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил качество игры команды в матче с Катаром (4:1).
Фото: РФС
"Если не брать Сербию, потому что там играли в большинстве почти весь матч, то сегодня это лучшая игра сборной с момента отстранения? Учитывая силу соперника, то возможно. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией, хотя тогда мы не выиграли, пропустили гол. Должны были выигрывать, если бы не пропустили тот дурацкий гол. С точки зрения игры и накала мне тот матч тоже очень понравился", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Сегодня, 7 сентября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной России со счетом 4:1, забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, в составе гостей - Акрам Афиф. Национальная команда России занимает 35 место в рейтинг сборных ФИФА, Катар в этом списке располагается на 53 строчке.

В октябре национальная команда России проведет товарищеские встречи с Ираном и Боливией, а в ноябре - с Перу и Чили.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится