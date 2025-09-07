Валерий Карпин: возможно, это была лучшая игра сборной России с момента отстранения

"Если не брать Сербию, потому что там играли в большинстве почти весь матч, то сегодня это лучшая игра сборной с момента отстранения? Учитывая силу соперника, то возможно. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией, хотя тогда мы не выиграли, пропустили гол. Должны были выигрывать, если бы не пропустили тот дурацкий гол. С точки зрения игры и накала мне тот матч тоже очень понравился", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Сегодня, 7 сентября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной России со счетом 4:1, забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, в составе гостей - Акрам Афиф. Национальная команда России занимает 35 место в рейтинг сборных ФИФА, Катар в этом списке располагается на 53 строчке.
В октябре национальная команда России проведет товарищеские встречи с Ираном и Боливией, а в ноябре - с Перу и Чили.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил качество игры команды в матче с Катаром (4:1).
