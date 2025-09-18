Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
0 - 4 0 4
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
2 - 2 2 2
Буде-ГлимтЗавершен
Олимпиакос
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Аякс
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Ливерпуль
3 - 2 3 2
АтлетикоЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
4 - 0 4 0
АталантаЗавершен

Дубль Соболева помог "Зениту" победить "Ахмат"

Матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Ахматом" завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Фото: ФК "Зенит"
Дублем в составе хозяев отличился Александр Соболев. За "Ахмат" гол забил Надер Гандри.

"Зенит" занимает первое место в группе А Пути РПЛ Кубка России с 12 очками, "Ахмат" располагается на последней строчке с 3 баллами.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа А. 4 тур


Голы: Соболев, 43, 59 - Гандри, 73


Зенит: Латышонок, Вега, Алип, Эракович, Адамов, Горшков (Дркушич, 82), Ерохин (Педро, 82), Михайлов, Шилов (Мостовой, 65), Луис Энрике (Гонду, 65), Соболев (Кассьерра, 72)

Ахмат: Ульянов, Уциев (Богосавац, 87), Заре, Гандри, Тодорович, Келиано (Эль-Махрауи, 60), Ибишев, Жемалетдинов, Мансилья (Касинтура, 46), Самородов (Гаджиев, 70), Конате (Мелкадзе, 60)

Предупреждения: Михайлов, 9, Мансилья, 23, Самородов, 51, Гандри, 85

