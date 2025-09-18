Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

В Нижнем Новгороде объявили дату возвращения "Пари НН" на родной стадион

Гендиректор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров сообщил, когда "Пари НН" вновь сыграет на своей арене.
Фото: ФК "Пари НН"
"Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со "Спартаком" 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде", - цитирует Гафурова "СЭ".

Напомним, этим летом на стадионе "Нижний Новгород" велись ремонтные работы, в связи с которыми арена не могла принимать домашние матчи "Пари НН". Последние домашние встречи нижегородцы проводили в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".

После 8 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского набрала в свой актив 6 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится