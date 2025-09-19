"Продление контракта Умярова со "Спартаком" основано на обещании клуба о готовности к сделке — с чётко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.
Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы — и спрашивали моё мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним — уровень подтвердился", - цитирует Ткаченко Sports.ru
Наиль Умяров выступает за московский "Спартак" с 2019 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 174 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком "Чертаново". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года. Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени.
Агент Ткаченко: в следующем году Умяров уедет в европейский клуб
Футбольный агент Герман Ткаченко оценил перспективы полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"