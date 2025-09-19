"Гайич извинился перед комитетом, принёс извинения футболисту "Ростова", сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение - дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой - условно. Испытательный срок - три месяца", - сказал передает слова главы КДК Артура Григорьянца ТАСС
Напомним, что защитник ЦСКА Милан Гайич был удалён за агрессивную игру в матче 8-го тура против "Ростова". "Армейцы" уступили на выезде ростовчанам (1:0).
Команда Фабио Челестини находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после восьми туров.
Следующую игру ЦСКа проведёт на выезде против "Сочи". Встреча пройдёт в понедельник, 22 сентября.
Защитник ЦСКА пропустит одну игру РПЛ из-за дисквалификации
Фото: ПФК ЦСКА