Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Защитник ЦСКА пропустит одну игру РПЛ из-за дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник ЦСКА Милан Гайич дисквалифицирован на два матча, один из которых - условно.
Фото: ПФК ЦСКА
"Гайич извинился перед комитетом, принёс извинения футболисту "Ростова", сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение - дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой - условно. Испытательный срок - три месяца", - сказал передает слова главы КДК Артура Григорьянца ТАСС

Напомним, что защитник ЦСКА Милан Гайич был удалён за агрессивную игру в матче 8-го тура против "Ростова". "Армейцы" уступили на выезде ростовчанам (1:0).

Команда Фабио Челестини находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после восьми туров.

Следующую игру ЦСКа проведёт на выезде против "Сочи". Встреча пройдёт в понедельник, 22 сентября.

