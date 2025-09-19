Гандри: Черчесов поменял нам мышление

"Черчесов очень хороший и большой тренер. Когда он пришёл, он поменял нам мышление. Я знал, что он работал "Ференцвароше" и в сборной России, поэтому не сомневался, что это профессионал и прекрасный тренер. Да, он бывает жёстким, но для хорошей игры нужно проявлять характер", - сказал Гандри в интервью Metaraitings.
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нём грозненцы не проигрывают в Российской Премьер-Лиге. Они одержали две победы и три раза сыграли вничью.
Ранее 62-летний специалист работал со сборной Казахстана и покинул пост в январе 2025 года. Под его руководством команда провела шесть матче в Лиге наций 2024-25 и набрала одно очко с разницей 0:15.
После восьми сыгранных туров чемпионата России "Ахмат" занимает десятое место в РПЛ с девятью очками.
Следующую игру подопечные Черчесова проведут в субботу, 20 сентября на выезде против "Пари НН".
Защитник "Ахмата" Насер Гандри прокомментировал тренерские методы Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"