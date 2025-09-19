Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Гандри: Черчесов поменял нам мышление

Защитник "Ахмата" Насер Гандри прокомментировал тренерские методы Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Черчесов очень хороший и большой тренер. Когда он пришёл, он поменял нам мышление. Я знал, что он работал "Ференцвароше" и в сборной России, поэтому не сомневался, что это профессионал и прекрасный тренер. Да, он бывает жёстким, но для хорошей игры нужно проявлять характер", - сказал Гандри в интервью Metaraitings.

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. При нём грозненцы не проигрывают в Российской Премьер-Лиге. Они одержали две победы и три раза сыграли вничью.

Ранее 62-летний специалист работал со сборной Казахстана и покинул пост в январе 2025 года. Под его руководством команда провела шесть матче в Лиге наций 2024-25 и набрала одно очко с разницей 0:15.

После восьми сыгранных туров чемпионата России "Ахмат" занимает десятое место в РПЛ с девятью очками.

Следующую игру подопечные Черчесова проведут в субботу, 20 сентября на выезде против "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится