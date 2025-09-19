Матчи Скрыть

Желудков: нынешнему "Зениту" нечего противопоставить "Краснодару"

Экс-игрок "Зенита" Юрий Желудков высказался о предстоящем матче петербуржцев против "Краснодара" в 9-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Судя по последним играм, нынешнему "Зениту" нечего противопоставить нынешнему "Краснодару". "Краснодар" без Кордобы выиграл у "Акрона", а Кордоба передохнул, вернется и будет всех топтать", - цитирует Желудкова Metaratings.

"Краснодар" сыграет против "Зенита" в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет на "Ozon Арене" в Краснодаре в воскресенье, 21 сентября. Начали игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

После 8 сыгранных туров краснодарцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 19 набранными очками. Петербуржцы набрали на шесть баллов меньше и находятся на 6-м месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится