Камоцци: не понимаю, куда движется "Спартак" со Станковичем

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info оценил текущие результаты московского " Спартака ".

Фото: ФК "Спартак"

- Пока сложно оценивать игру команды, но пока непонятно, куда движется команда со Станковичем. Думаю, он не доработает свой контракт до конца. Нужен результат, а его – нет, - сказал Камоцци.



После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками.



Сербский специалист является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, ранее с ним продлили контракт до июня 2027 года.