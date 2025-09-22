"За большие цели так не играют, как мы играли второй тайм. Я это понимаю, поэтому сожалею об этом. И, может быть, такого шанса у некоторых футболистов больше не будет. Может быть, больше не получится побороться за медали. Мы сюда шли очень длинным путем", — сказал Талалаев на пресс-конференции.
Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Ростовом" состоялся в воскресенье, 21 сентября. Команды играли на стадионе в Калиниграде. Встреча закончилась ничьей со счетом 0:0.
На данный момент команда Андрея Талалаева располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в девяти турах РПЛ. "Ростов" с девятью очками занимает 11-е место. В следующем туре "Балтика" в гостях сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Талалаев – о ничьей с "Ростовом": может быть, больше не получится побороться за медали
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о ничьей с "Ростовом" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"