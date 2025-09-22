"Оценивать что-либо пока рано: результаты работы менеджмента, тренерского штаба оцениваются в конце сезоне. Но когда мы приглашали Черчесова, были уверены, что результат придёт. Он опытный, очень сильный тренер с большими достижениями в карьере. Для нас - лучший в Премьер-Лиге, как и все наши футболисты", - сказал Айдамиров в интервью "Чемпионату".
В субботу, 20 сентября "Ахмат" на выезде обыграл "Пари НН" (2:1). За грозненцев отличились защитник Надер Гандри, реализовавший пенальти, и полузащитник Мануэл Келиано. Оба гола стали дебютными для игроков в составе команды. Грозененцы с приходом Станислава Черчесова в августе 2025 года провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге без поражений, записав на свой счёт три победы и три ничьих. На данный момент "Ахмат" занимает девятое место в чемпионате России с 12 очками.
В следующем туре подопечные Черчесова на своём поле сыграют против "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.
Генеральный директор "Ахмата": Черчесов - лучший тренер в РПЛ
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился мнением о главном тренере команды Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"