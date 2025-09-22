Защитник "Балтики": сейчас многие клубы РПЛ подходят к нам серьёзно

"После тех топовых соперников, с которыми мы сыграли достойно, у кого-то выиграли, сейчас многие клубы РПЛ подходят к нам серьёзно. Тщательнее стали готовиться против нас, поэтому легко нам точно не будет", - сказал Варатынов в интервью Metaraitings.
В воскресенье, 21 сентября, "Балтика" принимала на своём поле "Ростов". Игра девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась нулевой ничьей. Такой результат позволил калининградцам продлить серию без поражений в РПЛ до девяти матчей. На данный момент команда Андрея Талалаева поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.
В следующем туре "Балтика" сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на стадионе "ВЭБ-Арена".
Защитник "Балтики" Сергей Варатынов поделился мнением о том, с каким настроем выходят соперники на калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"