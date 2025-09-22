Матчи Скрыть

Обляков – после матча с "Сочи": сегодня должен был забивать пять голов

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Сочи" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не могли взломать оборону, я думаю, что немного неправильно действовали. Вроде и мячом владели, и моменты, в основном у меня. Если честно, сегодня должен был забивать пять голов, в первом тайме удача была не моей стороне, но буду работать", — приводит слова Облякова "Матч ТВ".

ЦСКА одержал победу над "Сочи" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги в понедельник, 22 сентября. Иван Обляков забил два гола с пенальти. На 90+6-й минуте мяч в ворота соперника отправил полузащитник армейцев Матвей Кисляк, доведя счет до 3:1.

После этой встречи команда Фабио Челестини поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в девяти турах. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея в своем активе 1 очко. В следующем туре ЦСКА примет "Балтику". Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября.

