"Не могли взломать оборону, я думаю, что немного неправильно действовали. Вроде и мячом владели, и моменты, в основном у меня. Если честно, сегодня должен был забивать пять голов, в первом тайме удача была не моей стороне, но буду работать", — приводит слова Облякова "Матч ТВ".
ЦСКА одержал победу над "Сочи" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги в понедельник, 22 сентября. Иван Обляков забил два гола с пенальти. На 90+6-й минуте мяч в ворота соперника отправил полузащитник армейцев Матвей Кисляк, доведя счет до 3:1.
После этой встречи команда Фабио Челестини поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в девяти турах. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея в своем активе 1 очко. В следующем туре ЦСКА примет "Балтику". Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября.
Обляков – после матча с "Сочи": сегодня должен был забивать пять голов
Фото: ПФК ЦСКА