Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы над "Сочи"

"Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча. Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!" — написал Круговой в соцсети.
Встреча ЦСКА с "Сочи" состоялась в понедельник, 22 сентября. Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился победой армейцев со счетом 3:1. Счет открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Первые два гола московской команды были забиты Иваном Обляковым с пенальти. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк довел счет до 3:1.
После этой встречи ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.