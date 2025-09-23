Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы над "Сочи"

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал итоги матча девятого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
"Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча. Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!" — написал Круговой в соцсети.

Встреча ЦСКА с "Сочи" состоялась в понедельник, 22 сентября. Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги завершился победой армейцев со счетом 3:1. Счет открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Первые два гола московской команды были забиты Иваном Обляковым с пенальти. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк довел счет до 3:1.

После этой встречи ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится