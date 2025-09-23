Матчи Скрыть

Кубок России

ПСК
15:00
УралНе начат
Broke Boys
19:30
СоколНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
20:00
ЖиронаНе начат
Эспаньол
20:00
ВаленсияНе начат
Леванте
22:30
Реал МадридНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

"Сочи" хочет обратиться в ЭСК РФС после матча с ЦСКА – "Матч ТВ"

"Сочи" намерен направить обращение в экспертно?судейскую комиссию РФС после матча с ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник. Отмечается, что в "Сочи" хотят рассмотреть пять эпизодов встречи. Это игра рукой возле своей штрафной защитником ЦСКА Лукиным на 20-й минуте, два пенальти, игра рукой Кисляком на 87?й минуте и игра рукой Мойзесом на 90?й минуте.

Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в понедельник, 22 сентября. Команды играли на стадионе "Фишт" в Сочи. По итогам матча победу одержал ЦСКА со счетом 3:1. Счет открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Первые два гола армейцев забил Иван Обляков, реализовав пенальти. Третий мяч в ворота хозяев отправил Матвей Кисляк.

После этой встречи ЦСКА с 18 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, набрав 1 очко.

