"Локомотив" обжалует в ЭСК РФС назначение штрафного в матче с махачкалинским "Динамо"

"Локомотив" подал обращение в ЭСК РФС по поводу штрафного удара, назначенного в игре с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Локомотив" обратился по назначению штрафного удара в матче с махачкалинским "Динамо на 91 минуте, после розыгрыша которого был забит гол", - передает слова службы коммуникаций РФС "Матч ТВ".

Напомним, что в субботу, 20 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев и Миро.

После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

В 10 туре чемпионата России команда Михаила Галактионова примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".

