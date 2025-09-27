"Да, Маркиньос покинул поле в матче с "Крыльями", не смог его завершить, но вы видели, как он тренировался, он тренировался все эти дни, поэтому я думаю, что он будет готов", - цитирует Сакича Metaratings.
Завтра, 28 сентября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Пари НН" в матче 10 тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.
В текущем сезоне Маркиньос провел во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Бразилец выступает за красно-белых с лета 2024 года.
В "Спартаке" рассказали, будет ли готов Маркиньос к матчу с "Пари НН"
Тренер "Спартака" Ненад Сакич высказался о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"