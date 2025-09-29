Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу "Акрона". Отмечается, что тольяттинский клуб просит рассмотреть восемь эпизодов. Среди них — решения главного судьи Евгения Кукуляка назначить штрафные удары на 20?й и 75?й минутах. Кроме того, "Акрон" обратился с просьбой проверить два эпизода с грубой игрой полузащитника грозненцев Лечи Садулаева, а также – действия арбитра на 28?й, 43?й, 49?й и 69?й минутах встречи.
Матч десятого тура чемпионата России состоялся в субботу, 27 сентября. Встреча в Грозном завершилась победой "Ахмата" со счетом 3:0. После этой встречи команда из Тольятти набрала семь очков и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Станислава Черчесова располагаются на восьмой строчке с 15 баллами.
"Акрон" обратился в ЭСК РФС после матча с "Ахматом"
Фото: ФК "Ахмат"