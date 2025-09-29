Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

Колыванов: Станкович эмоционально реагирует - команда тоже начинает нервничать

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о победе "Спартака" над "Пари НН" в 10 туре РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Красно-белые выглядели солидно. У них хорошие линии атаки и полузащиты. Станкович слишком эмоционально реагирует на все, и команда, видя такое отношение, тоже начинает нервничать, возбуждаться и спорить с судьей. На пользу это никому не идет", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

В 10 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Пари НН" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш (дубль).

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура РПЛ со столичным "Динамо" (2:2). Сербский специалист был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку.

