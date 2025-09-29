Новичок ЦСКА: до переезда в Россию я не знал, что такое холод

"Приспособился ли к такой холодной погоде? Честно, я боюсь всех этих погодных изменений. До переезда в Россию я не знал, что такое холод. Теперь надо будет тепло одеваться. Видел ли снег когда-то? Нет. Надеюсь, увижу его скоро", - цитирует Кармо "Матч ТВ".
Энрике Кармо присоединился к московскому ЦСКА в этом месяце, перейдя из бразильского "Сан-Паулу". 18-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до лета 2030 года. В составе "армейцев" правый крайний нападающий принял участие в двух матчах Российской Премьер-лиги и одной игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 144 минуты, получил одну желтую карточку и пока не отметился результативными действиями.
Бразильский форвард ЦСКА Энрике Кармо рассказал о своей адаптации в России.
