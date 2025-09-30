Матчи Скрыть

Талалаев считает, что ЦСКА забил гол "Балтике" с нарушением правил: это все видят, но все об этом молчат

Главный тренер "Балтики" высказался о поражении своей команды после матча десятого тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
"Если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат", – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялся в Москве в воскресенье, 28 сентября. "Балтика" уступила ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил защитник армейцев Игорь Дивеев на 90+5-й минуте с углового. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

После этой встречи ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 21 очко. "Балтика" идет шестой, набрав 17 очков в десяти турах РПЛ.

