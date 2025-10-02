Матчи Скрыть

Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу против "Акрона"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке своих подопечных к матчу 11 тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что несмотря на серию "Акрона", все матчи проходят достаточно напряженно. И в кубковом матче провели большую ротацию что мы, что они. С этой точки зрения думаю, что команды максимально готовы к матчу чемпионата. Настраиваю ли я команду на матч-реванш, учитывая результат прошлой игры с "Акроном"? Нет, мы не держим в голове результаты прошлых матчей", — сказал Семак в интервью "Матч ТВ".

Сергей Семак занимает должность главного тренера "Зенита" с 29 мая 2018 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Всего под руководством Сергея Семака петербуржцы провели 310 матчей, 194 из которых выиграли.

После 10 туров "Зенит" находится на 4 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 очками. "Акрон" располагается на 14 строчке с 7 баллами в своем активе. Последний раз команда из Тольятти одерживала победу 29 июля 2025 года в матче Кубка России против "Балтики" (2:1). Встреча "Зенита" и "Акрона" пройдет 4 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена".

