Кубок России

Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

"Меня взяли, чтобы я забивал голы". Алеррандро ответил на критику болельщиков ЦСКА

Нападающий ЦСКА Алеррандро ответил на критику в свой адрес.
Фото: ПФК ЦСКА
— Многие болельщики критикуют тебя за отсутствие голов. Как ты это переживаешь?

— Нормально. Меня взяли, чтобы я забивал голы. Поэтому, когда у меня не получается забивать, критика есть. Я работаю над этим, чтобы совершенствоваться и забивать больше, - цитирует Алеррандро Sport24.

Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в феврале текущего года за 4,2 миллиона евро и заключил контракт до конца 2027 года. Нападающий провел за клуб во всех турнирах 19 матчей и отметился 1 забитым мячом.

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. В 11 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком".

