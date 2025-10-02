— Многие болельщики критикуют тебя за отсутствие голов. Как ты это переживаешь?
— Нормально. Меня взяли, чтобы я забивал голы. Поэтому, когда у меня не получается забивать, критика есть. Я работаю над этим, чтобы совершенствоваться и забивать больше, - цитирует Алеррандро Sport24.
Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в феврале текущего года за 4,2 миллиона евро и заключил контракт до конца 2027 года. Нападающий провел за клуб во всех турнирах 19 матчей и отметился 1 забитым мячом.
После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. В 11 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком".
"Меня взяли, чтобы я забивал голы". Алеррандро ответил на критику болельщиков ЦСКА
Нападающий ЦСКА Алеррандро ответил на критику в свой адрес.
Фото: ПФК ЦСКА