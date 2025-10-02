"Талалаев выжимает максимум из футболистов "Балтики" за счёт организации игры и мощного физического состояния. Но на протяжении всего сезона невозможно играть только за счёт борьбы, физического состояния и организации игры — когда-то произойдёт сбой. По уровню игроков "Балтика" будет в середине турнирной таблицы РПЛ", - цитирует Кобелева "Чемпионат".
После 10 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 5 октября, в 19:00 по московскому времени. Махачкалинцы занимают 12 место в таблице с 10 баллами в своем активе.
Андрей Талалаев был назначен на пост главного тренера "Балтики" осенью 2024 года - под его руководством калининградцы по итогам прошлого сезона стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
Кобелев: по уровню игроков "Балтика" будет в середине турнирной таблицы РПЛ
Экс-игрок сборной России Андрей Кобелев высказался об игре "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"