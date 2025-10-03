Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Гендиректор "Акрона" рассказал о реакции Дзюбы на неудачи команды

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал, как нападающий "Акрона" Артем Дзюба воспринимает неудачи команды.
Фото: ФК "Акрон"
"Он и другие лидеры команды, тренерский штаб стараются подобрать нужные слова и действия, чтобы коллектив бился в каждом матче. Артем – профессионал, который переживает за результат и уважает клуб", – приводит слова Клюшева "Матч ТВ".

В среду, 1 октября тольяттинцы уступили калининградской "Балтике". Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 0:3. После десяти туров Российской Премьер-Лиги команда Заурбека Тедеева располагается на 14?й строчке в турнирной таблице, набрав семь очков после десяти туров чемпионата России.

Артем Дзюба играет в составе "Акрона" с осени 2024 года. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 37-летний нападающий четыре раза выиграл Чемпионат России, трижды – Кубок и четырежды – Суперкубок страны.

