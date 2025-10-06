Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

"Спартак" обратился в ЭСК по эпизодам в матче с ЦСКА

"Спартак" обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове, - сообщили в пресс?службе "Спартака".

Напомним, матч 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" состоялся вчера, 5 октября. Красно-синие одержали победу со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.

На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка. "Спартак" располагается на шестом месте с 18 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится