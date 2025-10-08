Согласно исследованию Международного центра спортивных исследований (CIES), 4 российских клуба попали в мировой топ-100 по трансферной стоимости игроков. "Зенит" занял 63-е место с общей стоимостью €225 млн, ЦСКА расположился на 80-й позиции (€169 млн), "Локомотив" на 98-м месте (€136 млн), а "Динамо" на 99-м (€134 млн).
После 11-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают 4 место в турнирной таблице, набрав 20 очков. ЦСКА располагается на первой строчке с 24-мя баллами. "Локомотив" находится на 2-м месте, набрав 23 очка. "Динамо" занимает 8 позицию в таблице РПЛ - за 11 матчей московский клуб накопил 15 баллов.
4 команды РПЛ вошли в топ-100 футбольных клубов мира по стоимости состава
Фото: ПФК ЦСКА