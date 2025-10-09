- Я очень рад, что Ильдар Ахметзянов возглавил клуб Премьер-Лиги. Естественно, он это заслужил, - сказал Тесленко "Чемпионату".
Ахметзянов сменил в "Оренбурге" тренера Владимира Слишковича, под руководством которого команда набрала семь очков в 11 сыгранных турах. О назначении стало известно сегодня, 9 октября. Ахметзянов возглавлял "КАМАЗ" с ноября 2020 года.
Тесленко высказался о новом тренере "Оренбурга"
Защитник казанского "Рубина" Егор Тесленко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.
Фото: ФК "КАМАЗ"