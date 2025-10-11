Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Нападающий сборной России: на чемпионате мира мы бы точно не потерялись

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Воробьёв прокомментировал возможное выступление национальной команды на чемпионате мира.
Фото: официальный сайт РФС
"На чемпионате мира мы бы точно не потерялись, но как именно мы выступили бы - это совершенно другой вопрос. В конце концов, можно говорить всё, что угодно, пока тебя там нет. Так что бессмысленно разводить дискуссию на эту тему", - сказал Воробьёв в интервью "КП".

Вчера, 10 октября сборная России принимала сборную Ирана в Волгограде. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились нападающий Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Батраков. Для форварда это дебютный мяч в составе национальной команды.

Следующую игру сборная России проведёт в Москве 14 октября на "ВТБ Арене" против Боливии.

