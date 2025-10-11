Нападающий сборной России: на чемпионате мира мы бы точно не потерялись

"На чемпионате мира мы бы точно не потерялись, но как именно мы выступили бы - это совершенно другой вопрос. В конце концов, можно говорить всё, что угодно, пока тебя там нет. Так что бессмысленно разводить дискуссию на эту тему", - сказал Воробьёв в интервью "КП".
Вчера, 10 октября сборная России принимала сборную Ирана в Волгограде. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились нападающий Дмитрий Воробьёв и полузащитник Алексей Батраков. Для форварда это дебютный мяч в составе национальной команды.
Следующую игру сборная России проведёт в Москве 14 октября на "ВТБ Арене" против Боливии.
Фото: официальный сайт РФС