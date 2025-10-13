Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Агент Ракова: понимания, когда Вадим сможет вернуться на поле, у нас пока нет

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал о восстановлении игрока после травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Сейчас Вадим потихоньку начинает принимать участие в тренировочном процессе, индивидуально под присмотром тренеров. Все-таки травма была серьезной, торопиться никто не будет. Понимания, когда Вадим сможет вернуться на поле, у нас пока нет", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".

Раков проходит восстановление после травмы, полученной в расположении молодежной сборной России. В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. Последний матч, в котором он выходил на поле, состоялся 31 августа.

В этом сезоне футболист играет за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Ранее он выступал за "Локомотив".

