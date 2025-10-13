Агент Ракова: понимания, когда Вадим сможет вернуться на поле, у нас пока нет

"Сейчас Вадим потихоньку начинает принимать участие в тренировочном процессе, индивидуально под присмотром тренеров. Все-таки травма была серьезной, торопиться никто не будет. Понимания, когда Вадим сможет вернуться на поле, у нас пока нет", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".
Раков проходит восстановление после травмы, полученной в расположении молодежной сборной России. В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. Последний матч, в котором он выходил на поле, состоялся 31 августа.
В этом сезоне футболист играет за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Ранее он выступал за "Локомотив".
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал о восстановлении игрока после травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"