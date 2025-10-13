Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Агент Баринова – о переговорах с "Локо": процесс есть, но это не ограничивает нас в проработке других вариантов

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о возможном продлении контракта игрока с клубом.
Фото: "Матч ТВ"
"Если бы у Дмитрия было категоричное желание покинуть "Локомотив", он бы его озвучил. Если бы он в любом случае хотел остаться, он тоже сказал бы об этом. На сегодняшний день есть переговорный процесс с "Локомотивом", но это не ограничивает нас в проработке каких-то других вариантов", — приводит слова Кузьмичева Sport24.

Напомним, трудовое соглашение 29-летнего полузащитника с "Локомотивом" действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 16 матчах за железнодорожников, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

"Локомотив" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти туров РПЛ команда набрала 23 очка.

