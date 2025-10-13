"Если бы у Дмитрия было категоричное желание покинуть "Локомотив", он бы его озвучил. Если бы он в любом случае хотел остаться, он тоже сказал бы об этом. На сегодняшний день есть переговорный процесс с "Локомотивом", но это не ограничивает нас в проработке каких-то других вариантов", — приводит слова Кузьмичева Sport24.
Напомним, трудовое соглашение 29-летнего полузащитника с "Локомотивом" действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 16 матчах за железнодорожников, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.
"Локомотив" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти туров РПЛ команда набрала 23 очка.
Агент Баринова – о переговорах с "Локо": процесс есть, но это не ограничивает нас в проработке других вариантов
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о возможном продлении контракта игрока с клубом.
Фото: "Матч ТВ"