"Дзагоев - легенда. Он показывал очень сильный футбол, был сверхфутболистом. Не зря его звали топовые европейские команды. Когда Алан после "Рубина" пришёл к нам, я уже подпускался к основе. Провели несколько тренировок, и я офигел, какой уровень показывал Дзагоев, когда уже был близок к завершению", - сказал Кисляк в интервью Sport24.
Алан Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период полузащитник провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи. Также в составе команды он трижды становился чемпионом России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Матвей Кисляк является воспитанником "армейцев". В составе красно-синих хавбек принял участие в 55 играх, отметился семью забитыми мячами и отдал пять голевых передач. Также в активе игрока есть два титула - обладатель Кубка и Суперкубка России.
Кисляк рассказал, кого считает сверхфутболистом
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что бывший полузащитник "армейцев" Алан Дзагоев талантливее его.
