- Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух. Если ты хочешь, чтобы "Динамо" боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой. Да и игра бело-голубых при Карпине пока особо не меняется – каждый играет за себя. Пропустили 17 мячей! Ну куда это годится.
В 11 стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 московское "Динамо" набрало 15 очков и находится в середине турнирной таблицы, занимая восьмую строчку. Команда Валерия Карпина одержала в чемпионате четыре победы, три раза сыграла вничью и четырежды проиграла, забив в одиннадцати матчах 18 голов и 17 мячей пропустив.
В это воскресенье, 19 октября, бело-голубые встретятся у себя дома с грозненским "Ахматом" в рамках 12-го тура первенства страны. Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем сидеть на двух стульях?
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"