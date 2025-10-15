Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

Орлов: Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем сидеть на двух стульях?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух. Если ты хочешь, чтобы "Динамо" боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой. Да и игра бело-голубых при Карпине пока особо не меняется – каждый играет за себя. Пропустили 17 мячей! Ну куда это годится.

В 11 стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 московское "Динамо" набрало 15 очков и находится в середине турнирной таблицы, занимая восьмую строчку. Команда Валерия Карпина одержала в чемпионате четыре победы, три раза сыграла вничью и четырежды проиграла, забив в одиннадцати матчах 18 голов и 17 мячей пропустив.

В это воскресенье, 19 октября, бело-голубые встретятся у себя дома с грозненским "Ахматом" в рамках 12-го тура первенства страны. Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.

Источник: "РБ Спорт"

