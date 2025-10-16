"Есть длинная дистанция, марафон — это Премьер-Лига, сезон. И надо жить не какими-то сиюминутными моментами и виртуальными успехами. Надо играть сезон. Прибавлять. Добавлять во всех аспектах, чтобы быть командой, которая будет стабильно давать результат", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо", которое занимает 8 место в таблице с 15 баллами в своем активе.
Очная встреча команд состоится в воскресенье, 19 октября, в 19:30 по столичному времени.
Черчесов оценил текущие результаты "Ахмата"
Фото: ФК "Ахмат"