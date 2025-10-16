"Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон-2026/27. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%", - приводит слова Гончарова "Матч ТВ".
Вчера, 15 октября, футбольный клуб "Ростов" объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента. Сообщалось, что клуб также покинет спортивный директор Алексей Рыскин.
После 11 сыгранных туров южане занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Спартаком" - встреча состоится в субботу, 18 октября, в 15:15 по столичному времени. Красно-белые располагаются на 6 строчке в таблице с 18 баллами в своем активе.
Гендир "Ростова": долги есть, но чемпионат мы точно доиграем
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о финансовом состоянии клуба.
Фото: ФК "Ростов"