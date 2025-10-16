Главный тренер ЦСКА ответил, есть ли в команде давление из-за первого места

"Никакого давления нет из-за того, что мы идём первыми. У нас довольная, счастливая команда. Лучше быть первыми, чем восьмыми", - приводит слова Челестини ТАСС.
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом текущего года, сменив на посту Марко Николича, который занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством швейцарского специалиста "армейцы" в начале текущего сезона завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром".
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали обладателями Кубка России, а также бронзовыми пТАССризерами чемпионата страны.
Фото: ПФК ЦСКА