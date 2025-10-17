"Про нас любят писать, что мы недоступные, с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. У нас рабочие отношения. Каждую неделю проводим теоретические занятия: игроки видят своё состояние, свой прогресс. Показываем цифры, все данные с датчиков - там ведь ничего не нарисуешь, это честная картина. И ребята понимают, что работа, которую мы проводим, даёт результат", - сказал Черчесов в интервью "СЭ".
Станислав Черчесов пришёл в "Ахмат" в августе 2025 года. Под его руководством команда одержала пять побед во всех турнирах, три раза сыграла вничью и уступила в четырёх встречах. После 11 туров Российской Премьер-Лиги грозненцы располагаются на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.
Напомним, что ранее Станислав Черчесов работал в "Ференцвароше", "Легии", сборных России и Казахстана, "Спартаке", московском "Динамо", "Амкаре" и "Тереке".
Черчесов - о тренировках "Ахмата": с дубинами не бегаем
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о тренировочном процессе в команде.
Фото: ФК "Ахмат"