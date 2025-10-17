Матчи Скрыть

Вратарь "Локомотива" - об эмоциях после дебюта: пару дней не мог прийти в себя

Вратарь "Локомотива" Даниил Веселов прокомментировал дебют в кубковом матче против ЦСКА (1:2).
Фото: "Матч ТВ"
"Испытал потрясающие эмоции от дебюта. Каждый мальчик, который начинает с детства заниматься футболом, мечтает об этом. Для меня и так была большая гордость просто перейти в большой клуб, а дебютировать при полном стадионе - это было за гранью реальности. Следующие пару дней не мог прийти в себя и осознать, что произошло", - сказал Веселов в интервью "Матч ТВ".

В текущем сезоне Даниил Веселов провёл два матча в составе "Локомотива". Он играл в Кубке России против ЦСКА (1:2) и против "Акрона" (3:1). Он перешёл в команду летом 2024 года из "Крыльев Советов". Голкипер является воспитанником академии "Чертаново".

Напомним, что после 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" располагаются на второй строчке турнирной таблицы с 23 очками.

Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт дома против ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

