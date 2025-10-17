Глебов: думаю, что в ноябре "Динамо" будет в пятёрке

"Чувствую, что в ноябре должны быть в пятёрке. Пример того, что ситуацию можно изменить - ЦСКА этой весной. На мой взгляд, по сравнению с началом чемпионата за август-сентябрь улучшения у нас заметны. Рисунок игры команды выглядит лучше", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".
После 11 сыгранных туров "Динамо" располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.
Данил Глебов в этом сезон провёл в составе бело-голубых 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут на своём поле против "Ахмата". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября. Напомним, российский специалист совмещает эту работу с должностью главного тренера сборной России.
