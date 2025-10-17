Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Глебов: думаю, что в ноябре "Динамо" будет в пятёрке

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал шансы команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Чувствую, что в ноябре должны быть в пятёрке. Пример того, что ситуацию можно изменить - ЦСКА этой весной. На мой взгляд, по сравнению с началом чемпионата за август-сентябрь улучшения у нас заметны. Рисунок игры команды выглядит лучше", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".

После 11 сыгранных туров "Динамо" располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

Данил Глебов в этом сезон провёл в составе бело-голубых 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут на своём поле против "Ахмата". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября. Напомним, российский специалист совмещает эту работу с должностью главного тренера сборной России.

