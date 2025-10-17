Черчесов: за результат всегда отвечаю с первого дня

"Если бы мы со штабом пришли и сказали про три года, то не проработали бы и три дня. Главное, считаю - понимать, куда ты идёшь. За результат всегда отвечаю с первого дня. Раз ты уже заключил контракт, значит, уже несёшь ответственность. Не бывает так: сначала разберусь, потом начну отвечать", - сказал Черчесов в интервью "СЭ".
Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. Последним местом работы российского специалиста была сборная Казахстана. Также он работал в "Легии", "Ференцвароше" и ряде других российских клубах.
После 11 сыгранных туров грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков. Под руководством Станислава Черчесова "Ахмат" одержал четыре победы, сыграл три ничьи и потерпел одно поражение.
Следующую игру команда проведёт на выезде против московского "Динамо". Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября. Напомним, что ранее Станислав Черчесов возглавлял бело-голубых.
Фото: ФК "Ахмат"