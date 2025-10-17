Аленичев: не считаю, что сейчас "Спартак" уступает ЦСКА

"Я не считаю, что сейчас "Спартак" уступает ЦСКА. Да, они лидируют, но в таблице большая плотность. Уверен, для самого "Спартака" это неприятная ситуация. С другой стороны, вспомните прошлую осень, когда "Спартак" выиграл шесть матчей подряд. Если такое произойдет и сейчас, они не то, что догонят ЦСКА, а еще и обойдут", - цитирует Аленичева Sport24.
В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2. После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в таблице с 24 набранными очками, красно-белые располагаются на шестой строчке с 18 баллами в своем активе.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны, "Спартак" занял 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. В начале текущего сезона "армейцы" завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром".
Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о противостоянии "Спартака" и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"