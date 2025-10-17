Матчи Скрыть

Агкацев заявил, что "Краснодар" может быть победителем РПЛ шесть лет подряд

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мнением о шансах команды продолжить успешную серию в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
"До прошлого сезона "Зенит" был чемпионом шесть лет подряд, может ли "Краснодар" продлить победную серию в чемпионате на такой же длинный срок? В футболе все возможно. За счет упорной работы и регулярных побед можем этого достигнуть. Верю, что в этом сезоне "Краснодар" снова станет чемпионом", - сказал вратарь в интервью Sport24.

Станислав Агкацев выступает за основную команду "Краснодара" с начала 2022 года. Всего за клуб 23-летний вратарь провел 71 матч и пропустил 72 гола.

В прошлом сезоне "быки" выиграли чемпионат России впервые в своей истории. Клуб был основан в начале 2008 года.

На данный момент команда идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Следующий матч "Краснодара" пройдет 18 октября против махачкалинского "Динамо".

