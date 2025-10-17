"До прошлого сезона "Зенит" был чемпионом шесть лет подряд, может ли "Краснодар" продлить победную серию в чемпионате на такой же длинный срок? В футболе все возможно. За счет упорной работы и регулярных побед можем этого достигнуть. Верю, что в этом сезоне "Краснодар" снова станет чемпионом", - сказал вратарь в интервью Sport24.
Станислав Агкацев выступает за основную команду "Краснодара" с начала 2022 года. Всего за клуб 23-летний вратарь провел 71 матч и пропустил 72 гола.
В прошлом сезоне "быки" выиграли чемпионат России впервые в своей истории. Клуб был основан в начале 2008 года.
На данный момент команда идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Следующий матч "Краснодара" пройдет 18 октября против махачкалинского "Динамо".
Агкацев заявил, что "Краснодар" может быть победителем РПЛ шесть лет подряд
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мнением о шансах команды продолжить успешную серию в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"