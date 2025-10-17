"Лигу мы знаем, смотрели. Я попал в среду, где много знаю. Ребята в команде играющие, умеющие и слушающие. Результат делаю не я один, а клуб и команда", - приводит Sport24 слова Черчесова.
"Ахмат" официально объявил о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесова 6 августа. Российский специалист сменил на этой должности Александра Сторожука. Под руководством Черчесова команда провела в РПЛ 8 матчей, в которых одержала 4 победы, трижды сыграла вничью и потерпели лишь одно поражение.
По итогам 11 туров грозненцы набрали 15 очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Черчесов объяснил, почему с его приходом "Ахмат" сразу начал показывать результат
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему под его руководством грозненцы с ходу стали давать результат.
Фото: ФК "Ахмат"