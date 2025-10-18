"У меня папа всегда говорит, что я должен смотреть на то, как играют против меня соперники: если защитники высокие, то, как правило, они не очень быстрые - если же защитники невысокие, то, значит, они не очень хорошо играют на втором этаже. Поэтому нужно будт присмотреться к защитникам "Рубина". Понятно, что на теории обращаю на это внимание, но нужно будет ещё присмотреться и в игре, чтобы на практике я смог понять, против кого и как играть", - сказал Хиль в интервью Metaraitings.
Брайан Хиль в составе "Балтики" в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги сыграл в 11 встречах, отличился шестью забитыми мячами.
В этом сезоне калининградцы одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели всего одно поражение в 11 сыгранных матчах текущего чемпионата. Подопечные Андрея Талалаева набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, уступая "Зениту", идущему строчкой выше, лишь по дополнительным показателям. От лидирующего ЦСКА балтийцы отстают на четыре балла.
Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Нападающий "Балтики" рассказал, как будет противостоять защитникам "Рубина"
Нападающий "Балтики" Брайан Хиль рассказал, как попробует справиться с защитой "Рубина".
Фото: "Матч ТВ"