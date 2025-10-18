Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Нападающий "Балтики" рассказал, как будет противостоять защитникам "Рубина"

Нападающий "Балтики" Брайан Хиль рассказал, как попробует справиться с защитой "Рубина".
Фото: "Матч ТВ"
"У меня папа всегда говорит, что я должен смотреть на то, как играют против меня соперники: если защитники высокие, то, как правило, они не очень быстрые - если же защитники невысокие, то, значит, они не очень хорошо играют на втором этаже. Поэтому нужно будт присмотреться к защитникам "Рубина". Понятно, что на теории обращаю на это внимание, но нужно будет ещё присмотреться и в игре, чтобы на практике я смог понять, против кого и как играть", - сказал Хиль в интервью Metaraitings.

Брайан Хиль в составе "Балтики" в этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги сыграл в 11 встречах, отличился шестью забитыми мячами.

В этом сезоне калининградцы одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели всего одно поражение в 11 сыгранных матчах текущего чемпионата. Подопечные Андрея Талалаева набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, уступая "Зениту", идущему строчкой выше, лишь по дополнительным показателям. От лидирующего ЦСКА балтийцы отстают на четыре балла.

Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде против "Рубина". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.

