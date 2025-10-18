Альба - об упущенной победе: до игры ничья со "Спартаком" была бы хорошим результатом

- До игры ничья была бы хорошим результатом, но мы могли победить. Игра тяжелая, сильный соперник. Максименко много работал, Ятимов тоже. Во втором тайме "Спартак" больше устал, но у нас не получился такой прессинг, как до перерыва. На контратаках у нас были хорошие моменты, не забили.
Сегодня, 18 октября, "Ростов" встречался в Москве со "Спартаком" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Команда Джонатана Альбы выигрывала по ходу встречу, однако упустила победу на 85-й минуте после точного выстрела полузащитника Эсекьеля Барко.
Таким образом росточане набрали 14 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"