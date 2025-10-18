Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Локомотив
3 - 0 3 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
2 - 0 2 0
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 3 3 3
БорнмутЗавершен
Сандерленд
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
Интер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вольфсбург
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
3 - 4 3 4
БайерЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
ГамбургЗавершен
Хайденхайм
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
МонакоЗавершен
Марсель
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм

Альба - об упущенной победе: до игры ничья со "Спартаком" была бы хорошим результатом

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба высказался о матче с московским "Спартаком" в 12-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
- До игры ничья была бы хорошим результатом, но мы могли победить. Игра тяжелая, сильный соперник. Максименко много работал, Ятимов тоже. Во втором тайме "Спартак" больше устал, но у нас не получился такой прессинг, как до перерыва. На контратаках у нас были хорошие моменты, не забили.

Сегодня, 18 октября, "Ростов" встречался в Москве со "Спартаком" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Команда Джонатана Альбы выигрывала по ходу встречу, однако упустила победу на 85-й минуте после точного выстрела полузащитника Эсекьеля Барко.

Таким образом росточане набрали 14 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

