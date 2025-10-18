Комличенко рассказал, может ли гол Воробьева с угла поля побороться за премию Пушкаша

"Гол Воробьева сумасшедший. Это премия Пушкаша? Да нет! Случайно воткнул. Креветка? Да", - передает слова Комличенко "СЭ".
Напомним, приз имени Ференца Пушкаша вручается футболисту, забившему самый красивый гол по итогам года.
Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ прямым ударом от угла поля. Встреча на "РЖД Арене" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 3:0.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко высказался о голе своего партнера по атаке Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:0).
