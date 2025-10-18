- Очень много всего пошло не по плану. В матче с "Локомотивом", который еще не проигрывал в сезоне, ты должен быть в полной боевой готовности. Если мы готовы не на 100%, то мы не так хороши. Первые 25 минут были очень хорошими в исполнении ЦСКА. У нас были моменты для взятия ворот, были шансы сравнять счет.
Сегодня, 18 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоялось дерби между "Локомотивом" и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился крупным поражением команды Фабио Челестини со счетом 0:3. Отметим, "армейцы" проиграли в текущем розыгрыше чемпионата России во второй раз и впервые - разгромно.
По итогам тура ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 24 набранными очками.
Источник: "Матч ТВ"
Челестини - о поражении ЦСКА: очень много всего пошло не по плану
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал разгромное поражение в 12-м туре РПЛ от "Локомотива" (0:3).
Фото: ПФК ЦСКА