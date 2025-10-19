Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ЗенитНе начат
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
12:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
15:00
АтлетикНе начат
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
13:30
ЮвентусНе начат
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

"Сколько он вытащил?". Батраков - об игре Торопа в матче "Локомотив" - ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал игру вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: ФК ЦСКА
"Сколько вытащил Тороп? Три пропустил, но провел хороший матч, по моему мнению", — сказал Батраков "Чемпионату".

Вчера, 18 октября, состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". В стартовом составе ЦСКА вышел голкипер Владислав Тороп. Он заменил Игоря Акинфеева, который получил травму голеностопного сустава в матче 11-го тура чемпионата против "Спартака".

На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА находится на третьей строчке с 24-мя баллами.

