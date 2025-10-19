"Сколько вытащил Тороп? Три пропустил, но провел хороший матч, по моему мнению", — сказал Батраков "Чемпионату".
Вчера, 18 октября, состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". В стартовом составе ЦСКА вышел голкипер Владислав Тороп. Он заменил Игоря Акинфеева, который получил травму голеностопного сустава в матче 11-го тура чемпионата против "Спартака".
На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА находится на третьей строчке с 24-мя баллами.
"Сколько он вытащил?". Батраков - об игре Торопа в матче "Локомотив" - ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал игру вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: ФК ЦСКА