Павлюченко - о голе Воробьева в ворота ЦСКА: даже я бы такое не пропустил

- Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно. Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются, - сказал Павлюченко Metaratings.
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о забитом голе форварда "Локомотива" Дмитрия Воробьева в матче с ЦСКА (3:0).
Фото: "Чемпионат"