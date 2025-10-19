Защитник "Локомотива" - об игре с ЦСКА: матч получился крутой

"Получился крутой матч. Мы играли против отличной команды. ЦСКА тоже смотрелся неплохо сегодня. Мы счастливы, что смогли победить, еще и со счётом 3:0. Мы были лучше сегодня: создали много моментов у чужих ворот, не дали практически ничего сделать у своих. И посмотрите, какие голы были, сумасшествие какое-то", - сказал Ньямси в интервью Legalbet.
Вчера, 18 октября "Локомотив" на своём поле принимал ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следующий матч "Локомотива" пройдет в четверг, 23 октября против "Балтики" в Кубке России.
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва