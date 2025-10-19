Энрике: "Зенит" хочет вернуться на первую строчку

"Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч. Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, чтобы продолжить борьбу в чемпионате. Очень хотим вернуться на первую строчку, всё для этого делаем", - сказал Энрике в интервью "Матч ТВ".
"Зенит" обыграл "Сочи" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы в этой встрече реализовали два пенальти. С одиннадцатиметровых отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Ещё один гол забил Нуралы Алип.
На данный момент команда Сергея Семака сохранила четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.
Отметим, что сине-бело-голубые чаще всех били пенальти в этом сезоне. Они получали право пять раз пробить одиннадцатиметровый удар. Сочинцы наоборот больше всего получают пенальти в свои ворота - девять.
В следующем туре петербуржцы сыграют на своём поле против московского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября.