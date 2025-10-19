Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Энрике: "Зенит" хочет вернуться на первую строчку

Полузащитник "Зенита" Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 12-го тура против "Сочи" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч. Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, чтобы продолжить борьбу в чемпионате. Очень хотим вернуться на первую строчку, всё для этого делаем", - сказал Энрике в интервью "Матч ТВ".

"Зенит" обыграл "Сочи" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы в этой встрече реализовали два пенальти. С одиннадцатиметровых отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Ещё один гол забил Нуралы Алип.

На данный момент команда Сергея Семака сохранила четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.

Отметим, что сине-бело-голубые чаще всех били пенальти в этом сезоне. Они получали право пять раз пробить одиннадцатиметровый удар. Сочинцы наоборот больше всего получают пенальти в свои ворота - девять.

В следующем туре петербуржцы сыграют на своём поле против московского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября.

